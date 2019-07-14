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Halay çeken davetlilerden 'kalp' görüntüsü

Şırnak’ta bir düğünde el ele tutuşarak halay çeken davetliler, kalp görüntüsü oluşturdu.

Şırnak'ta bir düğünde el ele tutuşarak halay çeken davetliler, kalp görüntüsü oluşturdu.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde Jirki aşiretine mensup bir ailenin düğününde halay çeken vatandaşlar kalp görüntüsü oluşturdu. Hakan ve Nuran Adıyaman çiftinin düğününe katılan davetliler, el ele tutuşarak halay çekmeye başladı. 2 gün 2 gece süren düğünde renkli görüntüler oluştu. Davetliler, halay çekerken istemeden de olsa kalp figürü oluşturdu.

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