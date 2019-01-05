Halı sahanın kardan çökmemesi için ilginç temizleme yöntemi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tek halı sahanın çatısının kardan dolayı çökmemesi için yoğun bir mesai harcayan kaymakamlık personeli tüm imkanlarını seferber ederek biriken karları temizliyor. Kar yağışı sonrası halı saha üzerinde bulunan karları temizlemeye çalışan personelin ilginç yöntemi görenleri hayretler içinde bırakıyor. Kaymakamlık personeli halı sahanın çökmemesi için 10 gündür ip ve halkalar yardımı ile saha üstünde biriken karları temizliyor.

Beytüşşebap ilçesinde bulun tek halı sahaya gözü gibi bakan kaymakamlık personeli kar yağışı sonrası saha üzerinde biriken karları 10 gündür temizlemek için çaba sarf ediyor. İş makinelerinin yetişemediği kapalı spor salonunun kardan dolayı çökmemesi için yaklaşık 10 gündür ip ve halkalar yardımıyla tek başına kar temizleme çalışması yapılıyor. Son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar evlerin damlarında biriken karları temizlemeye başlarken, ilçede bulunan tek halı sahanın temizliğini üstlenen Şevket Ataman isimli personel 100 metre uzunluğunda halat ve halatta oluşturduğu halkalarla halı sahayı temizliyor. Şevket Ataman, "Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahamızın üzerinde kar birikti. Onu temizlemeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Bu bölgede aşırı derecede kar yağıyor. Halı sahanın çökmemesi için temizlemek zorundayız. 10 gündür temizliyoruz. Halka ve iplerle temizliyoruz. Platform denedik yetişmedi mecbur böyle bir yöntem uyguladık. Üstüne çıkmaya çalıştım güvenlik nedeniyle çıkamadım. Kar olduğu için şimdilik can güvenliğinden dolayı halı sahada futbol oynatmıyoruz çökme riski olduğundan dolayı" dedi.