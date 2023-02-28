Hamile keçiyi sezaryen yaprak kesilmekten kurtardı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde doğum yapamayan keçiyi kesilmekten kurtardı. Uludere'nin Gülyazı köyünde hayvancılık ile uğraşan bir çiftçinin keçisi 20 gündür doğum sancısı çekiyordu, keçi doğum yapamayınca çiftçide keçiyi sancılardan kurtarmak için kesmeyi kararlaştırdı.

Uludere İlçe Tarım ve orman Müdürü Murat İnan'nın haberdar olmasıyla mesai günü olmamasına rağmen keçiyi kontrol etmek üzere Gülyazı köyüne gitti. Keçiyi kontrol eden Veteriner İlçe Tarım Orman Müdürü Murat İnan keçinin rahim kanalının açılmadığı için doğum yapamadığını tespit ederek sezaryen ile doğum yapma kararı aldı. Sezaryen ile doğum yaptıran İnan, keçiden iki yavru alarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi ve keçiyi kesilmekten kurtardı.

Uludere Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Murat İnan, “15-20 gündür doğum yapamayan ve sancı çeken keçi doğum yapamıyordu, aşırı sancılardan kesim yapılacaktı. Gelen telefonla muayene edildiğinde rahim kanalı açılmadığı ve yavruların asfiksiden, keçinin de gebelik toksemisin den öleceği teşhisi konuldu. Sezaryenle doğum yapılarak iki erkek yavru sağ çıkarıldı anne ve yavrular iyi durumda'' dedi.