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Hanke semalarını kaplayan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın üzerine şiir yazdığı Hanke Dağları’nda oluşan sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın üzerine şiir yazdığı Hanke Dağları'nda oluşan sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde bulunan Hanke Dağları'nı ve Şenoba beldesini süsleyen sis, Hanke'nin zirvesinden fotoğraflandı. Bölgeyi fotoğraflayan


doğasever Mesut Keskin, hafta sonu tatilini değerlendirmek için Hanke'ye çıktığını, yörenin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü, cep telefonu kamerasıyla manzaralar çektiğini söyledi.


Askerlik görevinin büyük bölümü operasyonlar ve terörle mücadele harekatlarında geçen şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, Özel Kuvvetler Komutanlığında tim komutanı olduğu dönemde görev yaptığı Şırnak'taki Hanke Dağı'na atıfla "Hanke'ye Ağıt" isimli bir şiir yazmıştı. Aydın'ın şiiri şöyle:


"Doksan kişiydik biz o gün


Aç, susuz, uykusuz


Nasır tutmuş ayaklarla


Yürüyorduk kaygusuz


Sis, çamur, kanla, terle


Üzerindeydik bulutların


Ayrım Hanke Yaylası'nda


Yeşerirken umutlarım


Soğuk namlular elimizde


Yürüyorken dağlara


Şehitlerden selam geldi


Savaşan tüm sağlara


Uzaklarım yakınlaştı


İnancımla, davamla


Uyan Hanke geliyorum


Heybetimle, havamla."

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