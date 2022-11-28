Harabe evler ve sonbaharın ahengi görenleri hayran bırakıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki harabe evler ve Uzungeçit beldesinde meyve bahçeleri sonbahara ahengi ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hilal beldesinde yüz yıllık bir geçmişe sahip olan mimarisiyle duvar yapılarını koruyan harabe taş evler kasım ayının sonlarına doğru sonbahar ile olan ahengi görenleri hayran bırakıyor. Uzungeçit beldesinde ise meyveleri toplanan ağaçların kasımın son günlerinde renk cümbüşü farklı tonlarıyla göz kamaştırıyor. Fotoğraf stüdyolarını aratmayan harabe köy, Hilal beldesi ve Uzungeçit'deki meyve bahçeleri fotoğraf severlerin ilgi odağı oldu.

Hem Uzungeçit'in hem de Hilal'in sonbahar manzaralarını dron ile görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Ayhan Babat, ''Harabe taş evler ve sonbahardaki renk cümbüşünün birlikte oluşturduğu güzel manzaraları dron ile görüntülemeye geldik. Çektiğimiz yerler Uzungeçit'ten bir meyve bahçesi ve Uludere'ye bağlı Hilal beldesindeki harabe evler. Harabe evler ve sonbahar görüntüsü kartpostallık manzaralar sunuyor. Bizde bunu bu gün dron ile çektik. Bu videoları sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız bölgemizin her mevsim ayrı bir güzelliği var ve muhteşem doğa manzaraları sunuyor" dedi.