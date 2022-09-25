Hava sıcaklığı düştü, kelebekler son günlerini yaşıyor

Şırnak'ta havaların soğumasıyla beraber kelebekler ömürlerinin son günlerini tamamlarken, çiçeklere konarak soğuk havaya karşı direniyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sonbahar aylarında soğuyan havayla beraber tırtıllardan çıkan kelebekler, son demlerini yaşıyor. Yüzlerce kelebek birkaç günlük ömürleri bir yana soğuk havaya karşı mücadele veriyor. Yılın son çiçeklerine konan kelebekler renk şöleni oluşturdu. Kelebeklerin son günlerini çeken Serdar Gükçe, ilçede soğuyan havayla beraber çiçeklerde kuruma başladığını ifade etti.

"Ancak son çiçekler gibi yılın son kelebekleri de soğuklarla mücadele ediyor" diyen Gükçe, "Bu yaşam mücadelesini fotoğraflamak istedim. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Çok beğeni alıyorum. Aslında ilçemizde ve ilimizde birçok kelebek türü var. Bugüne kadar bölgemizde kelebeklerle ilgili bir araştırılma yapılmadı. Yılın her vakti birçok kelebek türüyle karşılaşıyorum. Bir fotoğrafçı olarak doğanın renklerini kayıt altına almak beni mutlu ediyor" dedi.