İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hava sıcaklığı eksi 20'ye düştü, iş makinası buz tuttu

Şırnak’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesi sonucu yüksek rakımlı bölgelerde bulunan iş makineleri buz tuttu.

Şırnak'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesi sonucu yüksek rakımlı bölgelerde bulunan iş makineleri buz tuttu.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar yaşanmaya başlandı. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü kentte iş makinesi buz tuttu. ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde yol açmak için kurulan şantiyeler işler kış aylarının gelmesiyle durdurulunca, iş makineleri de kontak kapattı. Kar ve tipi sonrası makineler buz kütlesine döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.