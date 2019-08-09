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HDP'li Silopi Belediyesi'nde işçi kıyımı

Şırnak’ta HDP’li Silopi İlçe Belediyesi, kayyum döneminde işe alınan ve aralarında şehit yakınlarının da olduğu 20 personeli sebepsiz bir şekilde işten çıkardı.

Şırnak'ta HDP'li Silopi İlçe Belediyesi, kayyum döneminde işe alınan ve aralarında şehit yakınlarının da olduğu 20 personeli sebepsiz bir şekilde işten çıkardı.


Şırnak'ta HDP'li Silopi Belediyesi'nde 20 işçinin, kendilerine herhangi bir ihbar, yazılı tebligat verilmeden belediyeyle ilişkisi kesildi. Kayyum döneminde işe alınan işçiler, belediye önünde kararı protesto etti. HDP'li belediyenin kendilerine haksızlık ettiğini ifade eden mağdur vatandaşlar, belediye yönetimine tepki gösterdi.


İşten çıkarılan vatandaşların arasında şehit yakınlarının olduğu da öğrenilirken, bayram sonrasında da kayyum döneminde işe alınan 217 personelin daha işten çıkarılacağı iddia edildi.

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