HDP'li vekil ve partililer, çocukları dağa kaçırılan ailelerin basın açıklamasını engellemeye çalıştı

Şırnak'ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde bir araya geldi. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve partililer il binası önünde toplanarak acılı ailelerin basın açıklamasını engellemeye çalıştı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler HDP Şırnak il binası önünde protesto eylemi düzenledi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Şırnak'ın İdil ilçesinden HDP il binasına gelen anne Sakine Kartal, 2014'te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan oğlu Veysi Kartal için eyleme katıldığını söyledi. Sakine Kartal, "Oğlumu dağa götürdüler, kenedinkilerini farklı ülkelere gönderiyorlar. Ben sağ oldukça ruhumu oğlum için harcayacağım. Bunların derdi nedir ki bizim oğlumuzu götürüyorlar. Oğlum nerdeyse bize versinler, durmayacağız. Oğlumuzu bize düşman etmişler. Oğlum çocuktu, omzuna silah verdiler. Dağ başlarına götürdüler. Kimsenin hakkı yoktu bunu bize yapmaya. Kendi kocalarını, eşlerini, kızlarını, çocuklarını göndersinler. Allah bizim hakkımızı onlarda bırakmasın" dedi.

Şehit ailesi Zehra Güngör ise, "9'uncu haftamız oldu annelerimiz ve şehitlerimiz için buradayız. Annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar burada olacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. 31 yıl önce ailemizden 13 kişiyi şehit ettiler. Allah kahretsin onları. Gece yarısı hamile kadınları uykuda öldürdüler. Allah onların belasını versin. Hep devletimizi koruyacağız. Ailelerimize destek amaçlı buradayız" diye konuştu.

Öte yandan HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve partililer il binası önünde toplanarak, acılı ailelerin basın açıklamasını engellemeye çalıştı.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.