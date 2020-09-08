HDP'nin vaatleri boş çıktı, 11 bin nüfuslu ilçede 6 bin kişi AK Parti'ye üye oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde HDP'nin verdiği vaatleri yerine getirmemesi üzerine 11 bin nüfuslu ilçenin 6 bini AK Parti'ye üye oldu.

Uludere ilçesinde seçimlerde büyük başarı sağlayan AK Parti 4 belde ve ilçe belediyeyi kazandı. AK Parti İlçe Başkanı Fikret Demir ve teşkilat üyeleri, başarının ardından köy ve mezraları dolaşarak halkın gönlüne girmeyi başardı. Yapılan çalışmaların ardından şimdiye kadar 11 bin nüfuslu ilçede 6 bin kişi AK Parti'ye üye oldu. Şimdiye kadar 6 bin üyesi olan AK Parti'de hedef sayıyı 10 bine çıkarmak.

Konu ile ilgili bilgi veren AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Gönül Seferberliği Projesi kapsamında ilçede çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi. Demir, "Ziyaretlerde vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğun üye olmak istediklerini şahitlik ettik. Bu kapsamda birkaç kere toplu üye girişleri gerçekleştirdik. Bu günde onlardan birisini yapıyoruz. Şimdiki üye sayımız 5 bin 876 şimdi 300 kişi daha girişi yapıldı. Ama yıl sonuna kadar Allah'ın izniyle Uludereli vatandaşlarımızla birlikte bu sayı 10 bini geçecektir. Uludere HDP'nin kalesi değildir. Bunu bir kez daha göstermiş olduk. PKK terör örgütü ve uzantısı HDP'nin tehditlerle, yıldırmalarla öldüreceğim, vuracağım gibi tehditlerle vatandaşı yıldırmıştı. Pandemi sürecinde kendini dev sanan ülkeler inim inim inlerken Türkiye'mizde sadece 2020 yılında ilçemize 167 milyon Türk lirası yatırımı yapıldı. Hükümet olarak suyu olmayan yaylalara bile su götürüyoruz. 81 ilimizin tüm fertlerine Uludere'den selamlar gönderiyorum" dedi.