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Hilal Belediye Başkanı, cuma namazının kılınması için evinin kamelyasını tahsis etti

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, cuma namazlarının kılınması için evinin kamelyasını tahsis etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, cuma namazlarının kılınması için evinin kamelyasını tahsis etti.


Hilal Belde Belediye Başkanı Benek, normalleşme dönemiyle açık alanda sosyal mesafeyi koruyup maske takmak şartıyla kılınmasına başlanan cuma namazları için evinin kamelyasını tahsis etti. Başkan Benek, "Normalleşme dönemiyle cuma namazlarının kılınmasına başlandı. Beldemizdeki camilerin avlusu dar. Namaz kılacak olan vatandaşlarımıza kendi evimin kamelyasını tahsis ettik. Burayı dezenfekte edip ibadete hazır hale getirdik" dedi.

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