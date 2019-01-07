Horozun kızak keyfi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yaptıkları tahta kızaklarla kaymanın tadını çıkaran çocukların, horozlarını da kızakla kaydırması ilginç görüntüler oluşturdu. Horozun kızağın üzerindeki sakin duruşu ise görenleri şaşırttı.

Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, yağışa en çok çocuklar sevindi. Gerek okul bahçelerinde gerekse köylerinde kar yağışını fırsata çevirerek, çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, bidon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kaymanın tadını çıkardı. İlçenin Boğazöğren köyünde de yaptıkları tahta kızakla eğlenceyi doruklarda yaşayan çocuklar, kendilerini izleyen horozu da ihmal etmedi. Çocukların kızağa bindirerek kaydırdığı horoz, ilginç görüntüler oluşturdu. Horozun kızak üzerindeki sakin duruşu ise görenleri şaşırttı.