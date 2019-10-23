HSK üyesi Mehmet Akif Ekinci'den Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Mehmet Akif Ekinci, Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Babasının vefatı nedeni ile memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan HSK üyesi Mehmet Akif Ekinci, beraberindeki hakim ve savcılarla birlikte Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sinanoğlu, HSK üyesi Mehmet Akif Ekinci'nin babasının vefatı nedeniyle tekrardan taziye dileklerini iletti.

HSK üyesi Mehmet Akif Ekinci beraberinde, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, hakimler, savcılar ve beraberindekilerle çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.