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HÜDA-PAR heyetinden taziye ziyareti

HÜDA-PAR heyeti, Şırnak’ın Silopi ilçesine gelerek Haşimoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

HÜDA-PAR heyeti, Şırnak'ın Silopi ilçesine gelerek Haşimoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Silopi'nin kanaat önderlerinden Haşim Haşimoğlu ile Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu'nun annesi Meliha Haşimoğlu'nun vefat etmesi üzerine HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu heyet, Haşimoğlu ailesini ziyaret ederek taziye ziyaretinde bulundu.


Yapıcıoğlu, Haşimoğlu ailesi ile yakınlarına sabır ve başsağlığında bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

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