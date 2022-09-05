Huzur ortamı sağlandı, öğrencilerin tercihi Şırnak Üniversitesi oldu

Kentteki öğrenci sayısı 2018 yılında binlerde iken, bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte bu yıl 7 binlere ulaştı. Kurulduğu günden beri en çok öğrenci aldığı eğitim yılına başlayacak olan Şırnak Üniversitesi; 27 ön lisans, 18 lisans, 21 yüksek lisans, 2 doktora ile birlikte toplam 68 bölüm, program ve ana bilim dalına öğrenci alımı yapacak.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversitesinin bölgenin yükselen trendlerinden biri olduğu değerlendirmesinde bulundu. Üniversitenin, 2019-2020 yılında Türkiye'nin en güzel kampüsü seçildiğini hatırlatan Rektör Erkan, "Son dönemlerde açtığımız güzel sanatlar ve sağlık bölümleri gibi istihdam sağlayan bölümler Türkiye'nin her yerinden öğrenci almaya başladı. 2018'den bu yana yüzde yüze yakın öğrenci artışı olduğu tek üniversiteyiz. Kampüsü ve öğrenci profiliyle giderek değişiyor. 2018 yılında bin 100 öğrencimiz vardı, şimdi 5 bin 500 kayıt var. Ek kayıt ve yüksek lisanlarla beraber 6 bin 650 öğrenciyi bulacak. Eğitim bilimleri ve pedagojik formasyon yüksek lisans başvurumuz var; kabul edilirse öğrenci sayımız 7 bini bulacak. 2025 yılı hedefimizdeki 7 bin öğrenci sayısını bu sene bulmuş olduk" dedi.

116 yabancı uyruklu öğrencileri olduğunu aktaran Rektör Erkan, "Türkiye'nin 72 ilinden ve 4 farklı ülkeden gelen öğrenci ve hocalarla tam bir kültür mozaiği oluştu. Şırnak Üniversitesi, 'university ranking by academic performance' (URAP) başarı sıralamasında 3 basamak yükseldi. Üniversitelerin sadece eğitim anlamında değil, sosyal-ekonomik anlamında da şehirlere hizmet etmesini vurguluyorum. Kültürel ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyoruz. Şırnak'ta huzur ortamın oluşmasıyla 2018 yılındaki 1171 öğrenci sayımız şu anda 6 bin 450 civarın da oluyor. Türkiye'nin her yerinden öğrenci alacak kapasiteye geldik. Artık tercih edilen bir üniversite haline geldik” ifadelerinde bulundu.

Mardin'den yetenek sınavına gelen öğrenci Sevim Dağ, “Yetenek sınavına gireceğim için heyecanlıyım. Yetenek sınavına girecek arkadaşlara da başarılar diliyorum. Burayı tercih etmem, babam burada üniversiteye başladı, ben de yetenek sınavına o yüzden girdim. Nasip olursa babamla aynı üniversite de okuyacağız. Şırnak çok güzel, üniversite de çok güzel. Memnunum, İnşallah burayı kazanırım” diye konuştu.

Baba Abdulselam Dağ, “Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kaydımı yaptım. Allah nasip ederse kızımla beraber okuyacağız. Şırnak güzel bir şehir, üniversiteyi de beğendik. Çok güzel ve şirin bir şehir. Çok güzel bir duygu. Özellikle kızımla beraber okuyabilmek için üniversiteye girdim. Eğitimin yaşı yoktur, her yaşta üniversite okunur” şeklinde konuştu.