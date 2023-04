Huzur ortamının sağlandığı Şırnak'ta arıcılar yılda 800 ton bal üretiyor

Şırnak'ta devletin sağladığı huzur ve güven ortamıyla birlikte teşvik destekleri verdiği arıcılar, yılda 800 ton bal üretiyor.

Şırnak'ta huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber her geçen gün arıcılık faaliyetleri de hız kazanıyor. İl genelinde binlerce arıcı için devlet birçok proje hayata geçirdi. Yaylalarıyla meşhur Şırnak, balıyla ön plana çıkmayı hedefliyor. İl genelinde yılda 800 ton bal üretimi yapılıyor. Devlet bal paketleme fabrikasının yanı sıra ana arı üretim tesisleri projesini hayata geçirdi. Bu projeler ile her yıl binlerce arılı kovan dağıtımı yapılıyor. Bu yıl da il genelinde 5 bin arılı kovan dağıtımı yapılması planlanıyor. Bölge terörden temizlenince Beytüşşebap ve Uludere yaylalarına her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce arıcının ülke genelinden gelmesi bekleniyor.

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan, devletin arıcılık sektöründe dev yatırımlar yaptığını söyledi. İl genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GAP'ın destekleriyle arılı kovan dağıtımı olacağını belirten Aşan, "Bu da tabii gücümüze güç katacak. İl genelinde bu yıl 5 bin arılı kovan dağıtımı olacak. Mevcut birlik üyelerimizin sayısını artıracak, hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak. 14 yıldır bu ve buna benzer birçok proje yürüttük. Sayımız bin 100 kişi ve yıllık bal üretimini 800 tona yükselttik. Bizim için büyük bir başarı. Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle temel petek üretimi, üniversite iş birliğinde arı hastalıkları laboratuvarı, arı yemi üretim tesisi kuruyoruz. Bununla ilgili yine bal paketleme ve işleme tesisleri kuruyoruz. Bu da bölgedeki arıcıların ham madde teminini kolaylaştıracağı gibi iş imkanı da oluyor" dedi.

4 projenin faaliyete geçtiğini aktaran Aşan, "Yıl sonuna kadar tamamlanacak. 25 bin arılı kovan dağıtılsa yine talep var. Bölgemiz arıcılık için çok elverişli. Bizlere katkı sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, GAP Kalkınma Ajansına, valiliğimize, il ve ilçe müdürlüklerimize çok teşekkür ederim. 81 bin arılı kovanımız var il genelinde. Bununla ilgili markalaşma projemiz de hayata geçti. Bütün kurumlarımız bizimle beraber" şeklinde konuştu.