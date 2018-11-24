İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Şırnak'ta

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Şırnak'a geldi.

İZDES projesi kapsamında sabah saatlerinde helikopter ile 23. Piyade Tümen Komutanlığına gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu tarafından karşılandı. Daha sonra Şırnak Valiliğine geçen Bakan Yardımcısı Çataklı, valilik şeref defterini imzaladı. Şeref defterini imzaladıktan sonra proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulmasının temel hedefleri olduğunu söyledi. Çataklı, "Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları ile İçişleri Bakanlığı İZDES projesi uygulanmaya başlanmıştır. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının Bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçme, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES'i başlattık. Bu projenin birinci aşamasında 81 ilimize ziyaret çalışmaları gerçekleştirdik ve bunlar raporlandı. Cumhurbaşkanımızın devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak başlattığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında, Bakan yardımcıları başkanlığında Bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan altışar kişilik heyetlerle 23 ilimizde ikinci tur ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kalan illerimizde de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız" dedi.

İZDES projesi kapsamında vatandaşlarla bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunacaklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Çataklı, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında, ticaret sanayi odaları ve borsaları, esnaf ve sanatkar odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeye görüş alışverişinde bulunmayı hedefliyoruz. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş trafik, 112, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızın bu hizmetlerdeki memnuniyet durumlarını değerlendirmek üzere bunlarla birebir görüşmeler yapmak sureti ile değerlendirmeler yapma fırsatı bulmak. Bu çalışmalar sonucunda 81 ilimiz ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak özellikle iyi uygulama örneklerini diğer illerimizle paylaşmayı taşradan merkeze merkezden taşraya dönük sağlıklı, doğrudan bilgi akışı sağlamayı hedefliyoruz. Bu projenin hem milletimize hem çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Yardımcısı Çataklı daha sonra Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Çataklı Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla gün içerisinde bir araya gelecek.