İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Uludere'de

ŞIRNAK (İHA) – Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'ın Uludere ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Hizmet için gelen paraları evlatların katillerine erzak, silah, mermi, cephane için harcayan belediye başkanları istemiyoruz” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu'nun çalışmalarını denetlemek için Uludere ilçesine geldi. Kaymakam Yakınoğlu'nu ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra ilçede düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, iki yıl boyunca ilçeye 20 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi. Ersoy, şöyle devam etti:

“Desteği sizlerden alan, emirleri kandilden alan haydutların, eşkıyaların başından alan, onlar ne derse onu yapan, milletine hizmet için gelen paraları evlatların katillerine erzak, silah, mermi, cephane için harcayan belediye başkanları istemiyoruz. Çok şey mi istiyoruz, Ankara'dan gelen paralar Uludere'ye harcansın istiyoruz. Uludereli vatandaşlarımız için harcansın istiyoruz. Bir taraftan seçtiğiniz belediye başkanı bir taraftan kandilin atadığı olmasın istiyoruz. Hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Uludere'ye dertleşmeye geldim. 35 yıldır bu coğrafyada nasıl yaşadığınızı çok iyi biliyoruz, artık yeter diyoruz.”