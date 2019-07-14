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İdil Kaymakamı Sağ'dan LGS il birincisine altın ödülü

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın İdil İlçe Kaymakamı Zafer Sağ, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) il birincisi olan Özlem Tankaş’a cumhuriyet altını hediye etti.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın İdil İlçe Kaymakamı Zafer Sağ, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) il birincisi olan Özlem Tankaş'a cumhuriyet altını hediye etti.


İdil Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Özlem Tankaş, Şırnak genelinde on binlerce öğrencinin girdiği LGS'de 489 puan alarak il birincisi oldu. İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Tankaş'ı, okul müdürünü ve öğretmenini makamında kabul etti. Sağ, Tankaş'ı başarısından dolayı tebrik ederek, cumhuriyet altını takdim etti.

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