İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdil'de ikaz ve bilgi levhalarında düzenlemeler yapıldı

Şırnak’ın İdil ilçesindeki tali ve bağlantı yolların tamamındaki trafik uyarıcı, ikaz ve bilgi levhalarında düzenleme yapıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesindeki tali ve bağlantı yolların tamamındaki trafik uyarıcı, ikaz ve bilgi levhalarında düzenleme yapıldı.


İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ'ın talimatları doğrultusunda yolların daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanılması için asfaltlaması tamamlanan bölgelerdeki ikaz ve bilgi levhalarında düzenlemeler yapıldı. Belediye ekipleri, yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek ve çizgilerin daha iyi görünebilmesi için termoplastik boyası kullandı. Belediye ekipleri, ayrıca kent genelinde kaybolan yol çizgileri, yaya geçitleri ile yıpranan trafik uyarı levhalarını da yeniliyor. Yol çizgisi çizme çalışmaları, kent genelinde asfaltı tamamlanan cadde, sokak ile yaya geçitlerinin yoğun olduğu yerlerde devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.