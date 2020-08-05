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İdil'de kaçak kurbağa toplayanlara 737 bin lira ceza

Şırnak’ın İdil ilçesinde, kaçak olarak kurbağa topladığı tespit edilen 10 kişiye toplam 737 bin 470 lira lira idari para cezası kesildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, kaçak olarak kurbağa topladığı tespit edilen 10 kişiye toplam 737 bin 470 lira lira idari para cezası kesildi.


Alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Özbey köyü sınırlarında Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta, çuvallar içerisinde canlı kurbağa ele geçirildi. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak olarak kurbağa topladığı belirlenen 10 kişiye, 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten kişi başı 73 bin 747 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin satmak amacıyla topladığı kurbağalar ise doğaya bırakıldı.


Şırnak Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz İdil ilçesi Özbey Köyü sınırlarında yasa dışı kurbağa toplayan 10 şahıs, jandarma birimleri tarafından yakalanmış olup, araçlarında el konulan canlı kurbağalar, uygun ortamda yaşam ortamlarına geri bırakılmıştır. Şahıslar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten kişi başı 73 bin 747 lira olmak üzere toplam 737 bin 470 lira idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

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