İdil'de kütüphanelerdeki kitap sayısı 122 bine yükseldi

Şırnak'ın İdil ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde yapılan yeni kütüphanelerle birlikte mevcut kütüphanelerin de zenginleştirilmesiyle kitap sayısı 122 bine yükseldi.

Okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile 31 Aralık 2021 itibarıyla kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapımı tamamlanarak Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmadı.

İdil Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit, "Kütüphaneler, rafları ve kitapları olan binalar değil, sosyal etkinliklerin olduğu, öğrenme ortamları bakımından zengin, vakit geçirildikçe mutlu olunan ve bir zorunluluk sebebi ile değil, bilinçli olarak zaman ayrılan bir tercih olmalı ve alışkanlık haline gelmelidir" dedi.

İdil genelinde okullara kütüphane kazandırılması için gerekli çalışmalar başlatıldığına vurgu yapan Babayiğit, "Çok kısa sürede okullarımızın kütüphaneleri tamamlanmış ve kullanıma sunuldu. Planlamaya alınan kütüphanelerin büyük bir çoğunluğunun fiziki donanımları İdil'deki meslek liselerimizin atölyelerinde tasarlanıp hazırlanmıştır. Projenin fikir sahibi Emine Erdoğan Hanımefendi ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere Şırnak Valisi Osman Bilgin ve İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy'a, ayrıca üstün gayret gösteren tüm okul yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.