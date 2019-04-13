İdrar torbasından 424 gram taş çıktı

Dr. İsmail Başıbüyük'ün ameliyat ettiği hastanın idrar torbasından 424 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Şırnak'a atandığı günden beri farkındalığını hissettiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, hem il sağlık müdürlüğü hem poliklinik doktoru hem de ameliyat hizmeti veriyor. Şırnak'ta doktor başına düşen hasta sayısını azaltıp, hizmet kalitesini arttırmak için kolları sıvayan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, gündüz kurumunda görev yaparken, akşam saatlerinden itibaren hasta muayene ediyor. Başıbüyük, akşam saatlerinde muayene ettiği bir hastayı ameliyat etti.

95 yaşındaki Mehmet Selahattin Tatar son 3 yıldır çeşitli hastanelere başvurmasının ardından şifayı Şırnak Devlet Hastanesinde buldu. Son dönemlerde artan ağrıları sebebiyle Dr. İsmail Başıbüyük'a başvuran hastanın daha önce yapılan tahlillerine bakan Op. Dr. Başıbüyük, hastayı ameliyata alarak Tatar'ın idrar torbasından yaklaşık 424 gram ağırlığında taş çıkardı.

"Mehmet amca ile birlikte bu riski aldık"

Dr. İsmail Başıbüyük, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, “Mehmet amcamız 2 gün önce bana mesaiyi dışında baktığımız polikliniğe başvurdu. Daha önce çektikleri tetkikleri ve tomografileri vardı. Tomografisine baktığımda mesanesinde kocaman taşlar görünüyordu. Ameliyat olması gerekiyordu. Taşların boyutları çok büyük olduğu için biz mesane taşlarını kapalı ameliyatlarla hallederiz. Fakat Mehmet amcanın yaşı itibariyle anestezi alacağı süreyi kısa tutmak adına açık bir cerrahi tercih ettik. Çünkü o taşları kapalı bir ameliyat ile kırsak, 8 ile 9 saat gibi bir süreyi alabilirdi. Fakat açık ameliyat yaptığımızda 4 ile 5 santimlik bir kesiyle yaklaşık 7 ile 8 santimlik taşları yarım saat içinde tamamen temizledik. Anestezi çok gayret gösterdi. Çünkü 95 yaşındaki bir hastanın uyutulup uyandırılması, anestezi alması çok riskli bir şeydir. Hem anestezi, biz ve Mehmet amca bu riski aldı. Dün ameliyatını yaptık ve bu taşlardan tamamen temizlendi. Bu akşamda Allah kısmet ederse evine göndereceğiz. Bundan sonra da taşı olmadan rahat bir şekilde hayatına devam edecek” dedi.

Genellikle idrar torbası taşlarının, idrarın dışarıya çıkmasını engelleyen herhangi bir faktör sonrasında olduğunu belirten Op. Dr. Başıbüyük, “İdrar torbası kasılma gücünü kaybederse, her sefer boşalttığı idrarın bir kısmı içeride kalırsa, idrarın içinde kristaller var, o kristaller birikir ve birbirine tutunur. Büyür, büyür ve en nihayetinde bir taş haline gelir. Ona zamanında müdahale edilmezse, daha da büyür ve Mehmet amcada olduğu gibi kocaman bir taş haline gelir. 5 ile 6 santimlik boyutlara ulaşır. Mehmet amcanın 3 yıldır taşın varlığından haberi var. Mehmet amca o riski almadığı içinde kimse müdahale etmemiş. Sağ olsun bize güvendi. Bizi kırmadı ve biz de Allah'ın izniyle temiz bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra rahat bir şekilde idrarını yapabilecek. En azından ömrünün sonuna kadarda bir daha bu taşlarla karşılaşmayacak” diye konuştu.

“Ölünceye kadar 100 sene de yaşasam onu unutmam"

424 gram taşlardan kurtulan Mehmet Selahattin Tatar da Dr. İsmail Başıbüyük'ün kendisini ameliyat ettiğini söyledi. Tatar, "Onun gibi güzel ameliyat eden insan görmedim. Hiçbir sıkıntı çekmedim. Öyle güzel ameliyat yaptı ki ölünceye kadar, yüz senede yaşasam onu unutmam. Dr. İsmail Başıbüyük'ün doktorluğu ve insanlığı, onun güzelliğini unutamam” dedi.

“Yaşından dolayı kimse ameliyata karar veremedi"

Mehmet Selahattin Tatar'ın oğlu Fahrettin Tatar ise babasının 2016 yılında rahatsızlandığını söyledi. Tatar, "Silopi Devlet Hastanesinden Batman'a naklettik. Batman'da birkaç hastaneye danışarak, bu taşları tespit ettik fakat yaşından dolayı kimse ameliyatına karar veremedi. Tetkiklerini birçok doktora göstermemize rağmen hiç kimse yaşından dolayı ve narkozun riskli olduğundan dolayı bu ameliyatı yapamadı. Fakat babam bir hafta önce tekrar rahatsızlandı. Babama Dr. İsmail Başıbüyük'ün olduğunu ve iyi bir doktor olduğunu söyledim ve babam da kabul etti ameliyat olmayı. 2 gün önce Şırnak Devlet Hastanesine başvurduk ve Dr. İsmail Başıbüyük'da eski tetkiklerine bakarak, bu ameliyatı yapacağını söyledi. Dr. İsmail Başıbüyük ve ekibine böyle başarılı bir ameliyatı gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ameliyatta Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Yakup Uslu ve Hastane Müdürü Hasan İskenderoğlu da hazır bulundu.