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İlkbaharı beklerken kara teslim oldular

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kar kalınlığı iki günde 20 santimetreye ulaştı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. Yüksek rakımlık yerleşim yerlerinde ve ilçe merkezinde yer yer kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ilçe girişinde zincir takmak zorunda kaldı. Karayolları ve İlçe Özel İdare ekipleri yolları açmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.


Lokman Gökçe isimli vatandaş, ilkbahar aylarını beklediklerini ancak tekrar kışı yaşadıklarını belirtti. Gökçe, "Günlerdir sıcak hava hakimdi. Şimdi tekrar kar yağdı her taraf beyaza büründü. İlkbahar aylarını beklerken tekrar kış geldi" dedi.

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