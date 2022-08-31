İmam ayağına geldi, 70 yaşındaki vatandaş iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde imamın ayağına kadar geldiği 70 yaşındaki esnaf Yunus Tursun iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendi.

Şırnak İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an kurslarına iş yoğunluğundan dolayı katılamayan doktor, öğretmen, esnaf gibi farklı mesleklerden kişiler için hazırlanan proje ile din görevlileri görevlendirildi. Ocak ayında başlayan proje bünyesinde il genelinde görevli 579 din görevlisi, farklı mesleklerden 2 bin 500 kişiyi hafta içi her gün ev ve iş yerlerinde ziyaret edip, yaklaşık 30 dakika Kur'an-ı Kerim öğretiyor, temel dini bilgiler veriyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 70 yaşındaki esnaf Yunus Tursun, ayağına kadar gelen imam ile iş yerinde 7 ayda Kur'an'ı Kerim'i öğrendi.

İlçe vaizi ve Silopi Aile Dini Rehberlik Birimi Koordinatörü Mesut Aslan tarafından verilen Elif Ba dersiyle başlayarak Kur'an'ı Kerim'i öğrenen Tursun, çok mutlu olduğunu belirterek, bilmeyenlere ise Kur'anı öğrenmeyi tavsiye etti. İlçe Vaizi ve Silopi Aile Dini Rehberlik Birimi Koordinatörü Mesut Aslan, “İl Müftülüğümüzün görevlendirdiği personel ile Kur'an'ı Kerim öğrenmeye başvuran Hacı Yunus amcamıza sıfırdan başlayarak Kur'an'ı Kerim öğrettik. Çok şükür 7 ay gibi kısa bir sürede öğrendi. Cenabı Allah'a şükürler olsun bunu başardık” dedi.

Gönüllü olarak Kur'anı Kerim öğrettiklerini ifade eden Aslan, “Kur'an'ı Kerim öğrenmek isteyenler bizlere başvurabilir. Ben gönüllü olarak bu hizmeti vermeye hazırım. Öğrenmek için niyetlenenlere Elif Ba ve Kur'an'ı Kerim'i ben hediye edeceğim, yeter ki gelip Kur'an'ı Kerim'i öğrenip okusunlar, anlasınlar” diye konuştu.