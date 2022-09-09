Irak sınırındaki Evil Kanyonu, doğaseverlerin rotası oldu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Irak sınırındaki Evil Kanyonu; manzarası, derin vadileri ve soğuk suyu ile 70 doğaseverin gezi rotası oldu.

Uludere'nin Ortabağ köyüne 8 kilometre uzaklıktaki kanyon, doğaseverlerden ilgi görüyor. Yaklaşık 3 bin metre uzunluğu, ortalama 2 metre su derinliği ve 140 metre yüksekliğiyle her mevsim ayrı güzelliğe sahip Evil Kanyonu, yılın bu döneminde berrak suyu ve yeşilliğiyle ihtişamıyla göz kamaştırdı. Dron ile görüntülenen kanyon, manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Kimi ziyaretçiler piknik yaparak soğuk suda serinlerken, kimileri de yürüyüş yapmayı tercih ederek doğa ile iç içe vakit geçiriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 70 kişilik gezi kafilesi, dar olan kanyonun sonuna yüzerek gittikten sonra doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Doğaseverlerden Ayhan Babat, Türkiye'nin birçok ilinden katılımcının bahar mevsiminden başlayıp sonbahara kadar gezilerini yapacaklarını söyledi. Babat, herkesi Uludere'nin doğal güzelliklerini görmeye davet ettiklerini ifade etti.