Iraklı model Hikmat Kucher giyim mağazası ile tekstil işine giriyor

Irak'ın Zaho kentinde yaşayan ünlü model Hikmat Kucher, pandemi sonrasında Türk markalarından oluşacak giyim mağazası ile tekstil işine giriyor. Kucher, hazırlayacağı koleksiyonun mankenliğini de kendisi yapacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönen korona virüs nedeni ile kısıtlamalara gidilirken birçok alanda da işlerin akmasına neden oldu. Iraklı model Hikmat Kucher, şahsi olarak giydiği elbiselerin çoğunun Türk markalarından olduğunu bu nedende Türk markalarından oluşan bir giyim mağazası ile tekstil işine gireceğini kaydetti. Kucher, hazırlayacağı koleksiyonun mankenliğini kendisinin yapmak istediğini ifade ederek, "Amacım Iraklı vatandaşlarımızın öncelikli tercihi olan Türk markalarına ulaşımı kolaylaştırmaktır. Giyimde tercihimiz Türk markalarıdır. Açacağımız mağazamızdaki koleksiyona da mankenlik yapmak isterim" dedi.