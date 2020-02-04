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Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"

Irak’ta modellik yapan Rezan Sinjari, Türkiye’de de bazı projelerde yer almak istediğini söyledi.

Irak'ta modellik yapan Rezan Sinjari, Türkiye'de de bazı projelerde yer almak istediğini söyledi.


Irak'ın Duhok kentinde modellik yapan 1993 doğumlu Rezan Sinjari çocukluğundan beri mankenliğe hevesinin olduğunu kaydetti. Kardeşinin bu konuda kendisine sürekli destek olduğunu belirten Sinjari, "Ailem ise pek fazla ilgilenmemesine rağmen beni yapmak istediğim modellik için engellemedi. Manken olmamda beni teşvik eden ilk kişinin kardeşim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden de kardeşime minnettarım. Sevdiğim bu işimde daha da ilerleyebilmek için Türkiye'de bazı projelerde yer almak isterim" dedi.

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