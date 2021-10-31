İş adamından 1960 Silopi Spor oyuncularına moral yemeği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş adamı Nezir Elgin, Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden 1960 Silopi Spor oyuncularını kafesinde ağırlayarak kahvaltıda bir araya geldi.

İş adamı Nezir Elgün, 1960 Silopi Sporlu oyuncu ve takım yönetimine, Bitlis Güroymakspor maçı öncesinde moral yemeği verdi. Her zaman spora ve sporculara destekte bulunduğunu belirten iş adamı Nezir Elgün, "Öncellikle 1960 Silopi Sporumuza Güroymaksporla oynayacağı maçta başarılar diliyorum. Bu önemli maç öncesinde takımımıza ve teknik ekibini iş yerimde ağırlayarak beraber kahvaltı yaptık. Moral yemeğiyle 1960 Silopi Spor'a olan güvenimizi ilettik. Takımımıza bu önemli maçta ve ligdeki tüm maçlarında başarılar diliyoruz. İnşallah 1960 Silopi Spor hak ettiği yere gelecek' dedi

Takım oyuncuları ve takım yönetimi de iş adamı Elgün'e teşekkür etti.