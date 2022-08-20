İş adamları derneğinden polis memuruna teşekkür plaketi

Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan trafik polisine iş adamları derneği tarafından teşekkür plaketi verildi.

2016 yılından beri Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme büro amirliğinde görev yapan trafik polisi Serdar Mermi'nin tayininin Antalya'nın Manavgat ilçesine çıkması üzerine dernek tarafından kendisine teşekkür plaketi verildi. Geldiği günden beri halk ile iç içe yaşayıp Kürtçe öğrenen 1 kız çocuğu babası trafik polisi Serdar Mermi'nin 6 yıl sonra tayininin çıkması ilçe esnafı tarafında buruk karşılandı. İlçe eşrafı tarafından sevilen polis memuru Serdar Mermi'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunup plaket takdim eden iş adamları derneği Şırnak şube başkanı Abdurrahman Kesik, ‘'Trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu tarihi İpekyolu üzerindeki memleketimiz Silopi'de 6 yıl boyunca trafik denetleme büro amirliğinde yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunar yeni tayin yerinin hayırlı olmasını dilerim'' dedi.