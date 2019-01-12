Jandarma helikopterleri bu defa hasta için havalandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığından dolayı köy yolları ulaşıma kapandığı için hastaneye ulaşamayan 64 yaşındaki hastanın imdadına Mehmetçik helikopterle yetişti. Kar dolayısıyla yolları kapalı olan bölgeye helikopterle ulaşan Mehmetçik, düşüp kolunu kıran 64 yaşındaki hastayı Şırnak Devlet Hastanesine sevk etti.

Terörle mücadelede üstün başarı elde eden Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların her türlü sorununa da el uzatıyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde düşüp kolunu kıran 64 yaşındaki Şimuni Diril isimli hasta bilgisi alan Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sağlık ekipleri ile birlikte 2 helikopterle köye ulaşarak hastayı Şırnak'a sevk etti. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "12 Ocak 2019 tarihinde saat 11.00 sıralarında ilimiz Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde yaşayan bir vatandaşımız rahatsızlığından ötürü sağlık kuruluşlarına yardım talebinde bulunmuştur.

Vatandaşımızın yardım talebi üzerine; Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığından 2 adet Skorsky tipi helikopter içerisinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Harekat Timi ve beraberindeki sağlık personeli ile havalanarak yardım istenilen köye intikal edilmiş olup rahatsızlanan vatandaşımızın Şırnak Devlet Hastanesine sevki sağlanmıştır"denildi.