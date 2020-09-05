Jeneratörle balık avlayanlara ceza

Şırnak'ın Uludere ilçesinde jeneratörle balık avına çıkan 1 kişiye 10 bin lira ceza kesildi.

Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından jeneratörle balık avına çıktıkları bilgisi üzerine Gülyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olay yerine intikal ederek dere yatağında balık tutan iki kişiyi tespit etti. Malzemelerine el konulan şahıslardan birine 2380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında jeneratör ile balık avladığı için 10 bin lira para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri jeneratör ve malzemelere el koydu.