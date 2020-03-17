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Kaçak avcılara ceza

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir kişiye, kaçak avlandığı için ceza kesildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir kişiye, kaçak avlandığı için ceza kesildi.


Uludere ilçesinde kaçak avcılık ihbarı üzerine, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, yapmış olduğu koruma kontrol esnasında bir kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza kesti.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, gelen kaçak av ihbarlarını gece gündüz değerlendirdiklerini, bölgede yaban hayatının korunması çalışmaları hassasiyetle devam ettiğini söyledi.

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