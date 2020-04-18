İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kafa kafaya çarpıp dereye uçan araçtan sağ kurtuldular

Şırnak’ın Uludere ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpışıp yol kenarındaki dereye uçtu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpışıp yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada şans eseri ölen olmazken sürücüler hafif yaralandı.


Olay, Uludere ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakaları öğrenilemeyen iki araç, kent merkezinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da 4 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dereye uçan araçta bulunan sürücüler kendi imkanları ile otomobillerden çıktı. Hafif yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı.


Araçlar vinç yardımı ile dereden çıkarılırken, kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.