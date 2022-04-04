Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Tanin Tanin Geçidi'nde yollar ulaşıma açık

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit Beldesine giden ve Beytüşşebap'a alternatif kısa yol güzergahı olarak kullanılan Tanin Tanin Geçidi'nde kar kalınlığı 5 metreyi buldu.

Mart ayı sonlarında Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışlarıyla birlikte Uludere ilçesi ile Uzungeçit Beldesi arasında bulunan 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi, 5 metreyi bulan kar yığınlarıyla kaplı.

Yollar, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği karla mücadele ekipleri tarafından kar küreme ve kepçelerle açıldı. Yaklaşık 10 gündür açılan yollarda ulaşım, güvenli bir şekilde sağlanıyor.