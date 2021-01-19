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Kar nedeni ile kopan elektrik hatlarının onarılmasına köylüler de yardım etti

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası birçok elektrik direği devrildi.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sonrası birçok elektrik direği devrildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasına köylüler de yardım etti.


Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası birçok köyün elektik hattı zarar gördü. Dicle Elektrik ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilirken köylüler de bakım onarım ekiplerine yardım ederek hattı onarmaya çalıştı. Akçayol köyü muhtarı Zeki Gök, grup köy bölgesinin hatlarının onarılması gerektiğini söyledi. Gök, "Geçen yıllarda hattımız yapılmıştı. Ancak kışlar çok sert geçtiği için direkler devriliyor ve teller kopuyor. Ekiplere yardım etmek istedik. Ekiplerimiz sağ olsun sürekli çalışıyorlar bizlerde onlara yardıma geldik" dedi.

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