Kar Şırnak'ı etkisi altına aldı, 9 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap'ta ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta devam eden kar yağışı Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinin yüksek kesimlerini etkisi altına aldı.

Kar yağışı sonrası 9 köy ve 6 mezranın yolları kapandı. Kapanan yollar için ilçe özel idare ekipleri, belediye ve karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalara başladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bu akşam saatlerinden sonra, Şırnak Merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde gece saatlerinden sonra yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklenmektedir. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgârla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.