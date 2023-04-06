Şırnak'ta baharın gelişiyle beraber kar sularında rafting heyecanı başladı. Buz gibi sularda antrenman yapan sporcular, yarışlara hazırlanıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı'nda rafting heyecanı başladı. Yüksek rakımlardaki kar eriyince coşan Habur Çayı'nda sporcular rafting yaparak yarışlara hazırlanıyor. İlçede 5 yıldır faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, buz gibi suda rafting yaparak antrenman yapıyor. Kilometrelerce kürek çeken sporcular, Şırnak ilini temsilen yarışmalara katılmayı hedefliyor. Sporculardan Volkan Gökçe, günlerdir antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Buz gibi sularda yarışlara hazırlanıyoruz. Habur Çayı'nda su yükselince daha güzel oluyor. Bahar aylarında antrenman yapıyoruz. Çok güzel geçiyor" dedi.

Kulüp Başkanı Serdar Gökçe ise doğa severleri Beytüşşebap'a davet etti. Gökçe, "Baharın gelişiyle beraber çalışmalarımıza başladık. Doğa sporları kulübü olarak rafting branşından hem ilimizi hem de ülkemizi temsil etmek için hazırlanıyoruz. Bütün doğa severleri burada rafting yapmaya davet ediyorum. Gelip buradaki harikaları görsünler" diye konuştu.