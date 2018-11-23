Kar ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Ekipler kısa sürede yolu açarken, kara saplanan bazı araçlar jandarma tarafından kurtarıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy ile Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyündeki 2 bin 80 rakımlı Suvarı Kodra geçidi şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücü ve yolcuların imdadına karayolları ekipleri ve jandarma koştu. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma ile yol kısa sürede tekrar trafiğe açıldı. Kara saplanan araçlar karayolları ve jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü Nazmi Kurt ekiplere teşekkür ederek, “Şırnak'tan Hakkari'ye gidiyoruz. Çok kar yağışı var ve tek yolumuz bu. Sağolsun ekiplerimiz sürekli imdadımıza koşuyor” dedi.

Yetkililer bu yolu kullanacak olan sürücüleri zincirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.