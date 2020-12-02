İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar yağışı sonrası 3 bin rakımlı yaylada kalan ailelere ulaşmak için seferber oldular

Şırnak’ta ekiplerin kardan kapanan yayla yollarını açma çalışmaları erken başladı.

Şırnak'ta ekiplerin kardan kapanan yayla yollarını açma çalışmaları erken başladı. Ekipler, kar yağışı sonrası yolu kapanan 3 bin rakımlı yaylada bulunan vatandaşlara ulaşmak için 2 gün boyunca aralıksız çalışarak yolu ulaşıma açmayı başardı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kalan 3 ailenin dönüş yolu, yağan kar nedeniyle kapanınca Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri iş makinalarıyla yol açma çalışması başlattı. Yer yer yarım metreye ulaşan kar kalınlığı nedeni ile ekipler ilerlemekte güçlük çekti. 3 bin rakımlı yaylanın yoluna ulaşmaya çalışan ekipler, 2 gün boyunca aralıksız çalışarak yolu ulaşıma açmayı başardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.