Kar yağışından sonra doğan güneş sis ile kartpostallık manzaralar oluşturdu

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde 2 gündür etkili olan kar yağışından sonra doğan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Uludere ilçesine yapılan barajların etkisiyle kış mevsiminde oluşan sis bulutu eşsiz manzaralar oluşturuyor. Sabah saatlerinde oluşup öğlene kadar süren sis bulutu vatandaşlar tarafından telefonlarla çekildi. Barajlar dışında Uludere merkez, İnceler, Taşdelen, Kalemli ve Ballı köylerinin üzeri sisle süslendi.