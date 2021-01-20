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Kar yağışından sonra Irak sınırındaki köylerde kartpostallık manzaralar oluştu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Irak sınırındaki Gülyazı ve Ortasu köylerinde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Irak sınırındaki Gülyazı ve Ortasu köylerinde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.


Sınırdaki Gülyazı ve Ortasu köylerinde kar yağışı durup ay ışı çıktıktan sonra kartpostallık görüntüler oluştu. Köydeki fotoğraf severler anları fotoğraflamak için fotoğraf makine ve akıllı telefonlara sarıldı. Bazısı daha güzel görüntüler çekebilmek için beldeyi yukarıdan gören yüksek tepelere çıktı.

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