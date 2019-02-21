Kar yolları kapattı, iş makineleri açmaya çalışıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeni ile kapanan yollar, iş makinelerinin yardımıyla açılıyor.

Beytüşşebap ve Uludere ilçesi arasındaki alternatif yol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Kış mesaisine devam eden ekipler, iş makineleri yardımıyla kapanan yolların açılması için yoğun çaba harcıyor. Uludere ilçesi Uzungeçit beldesi arasında 2 bin rakımlı Suvara Meşa geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle labirentler oluştu. Labirentleri kaldırmaya çalışan karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.