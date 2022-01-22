Karda aç kalan hayvanlar unutulmadı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve ve belediye ilçe genelindeki hayvanlar için yem, mama ve yemek dağıttı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediye ortaklığında aç kalan başı boş hayvanlar için yem, mama ve yemek bırakıldı. İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, kış ayları boyunca ilçe genelinde faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini kaydetti. Uğuz, "Yoğun kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde ve mahallelerimizde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımıza belediye ile birlikte mama, yem ve su temini sağlayarak hayati ihtiyaçlarına çözüm ürettik. Hava şartları düzelene kadar ekiplerimiz tarafından belirlenecek bölgelere düzenli olarak mama, yem ve su tedariği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.