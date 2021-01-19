İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kardan at yapıp üzerine bindiler

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan adam yerine kardan at yaparak sırtına bindi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan adam yerine kardan at yaparak sırtına bindi.


Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası Remzi Cin isimli bir vatandaş, evinin önünde çocukları için kardan adam yerine kardan at yaparak süsledi. Remzi Cin, yapmış olduğu kardan ata kömürden göz ve ve ağız yaparak çocuklarıyla doyasıya eğlendi. Remzi Cin, "Aylardır kar özlemi çekiyorduk. Nihayet yağdı, sabah uyandığımızda her taraf beyaza bürünmüştü. Çocuklarım bir kardan adam yapmamı istedi ben de farkındalık olsun diye at yaptım. Güzel bir gün oldu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.