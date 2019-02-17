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Kardan yıkılan ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir ahır çöktü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir ahır çöktü. Ahırda bulunan onlarca hayvan, köylülerin gayretleri ile son anda kurtarıldı.


Olay, Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bir ahırın damı çöktü. Hacı Turan'a ait ahırdaki onlarca küçükbaş hayvan, kar ve taş yığınlarının altında kaldı. Turan, komşularından yardım isteyerek hayvanların kurtarılması için enkazın altına girdi. Komşularının da yardımı ile Turan, ahırda bulunan tüm hayvanlarını canlı olarak kurtarmayı başardı.


Köyün çıkışında bulunan ahırlarının üstünde yaklaşık 2 metrelik kar birikintisi olduğunu kaydeden Turan, "Her gün ahırda keçilerimi besliyordum. Allah'tan o gün gitmemiştim. Evden çıkıp ahırın bulunduğu tarla başına gidince bir baktım ahır çökmüş. Hemen köylüye haber verdim, herkes toplandı. Tüm keçileri kurtardık, çok şükür hiçbirine bir şey olmamıştı" dedi.

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