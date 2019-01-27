Karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sonrasında yaklaşık bir aydır kapalı olan Beytüşşebap-Uludere alternatif yolu, 7 gün aralıksız sürdürülen karla mücadele çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler tarafından yoğun bir mesai harcanarak ulaşıma açılan 2 bin rakımlı Suvari Meşa geçidindeki 29 keskin virajlar havadan görüntülendi.

Şırnak'ın Uludere ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Uzungeçit beldesindeki 2 bin rakımlı 29 virajlı Suvari Meşa geçidi ana yola alternatif olarak yeniden kullanıma açıldı. Uzungeçit beldesi ile Uludere arasındaki 24 kilometrelik yolun kar nedeniyle kapanması sonucu bir ay boyunca 83 kilometre yol kat ettikten sonra ilçeye giden belde halkı yolun kardan temizlenerek ulaşıma açılması için karayollarına dilekçe ile başvurdu. Ekipler tüm ana yolları açtıktan sonra alternatif yolda da her iki taraftan yol açma çalışması başlattı. Kar kalınlığının zirvede 2 metreyi bulması çalışmaları zorlaştırınca 7 gün gece gündüz aralıksız mesai harcayan ekipler ulaşıma kapalı yolu yeniden açtı.

Trafik levhaları kar altında kayboldu

Trafik levhalarının kar altında kaldığı yolda ekiplerin çalışmaları zorlaşınca ekipler 6 iş makinesiyle gece gündüz 7 gün boyunca çalışarak yolu ulaşıma açtı. Yolun durumunu merak eden Uzungeçit belde sakinleri çalışan ekiplere çay ve yemek ikramları yaptı. Ekiplerin yanında olan Devran Karasu adındaki vatandaş bir aydır bu yolun açılmasını beklediklerini söyledi. Karasu, "Bizim ekipler gece gündüz çalışıyor. Hiç istirahat yok onlara 7 gündür çalışıyorlar. Yaklaşık 3 kilometreye yakın bir mesafe kaldı. Bugün açılacak inşallah. Bu yolun önemi kısacası bizim bu taraftaki köylerdeki vatandaşlar ilçeye gidip geliyorlar. Hasta olanlar var yaşlı olanlar var. 26 kilometrelik bir mesafe burası ama diğer ana yolu kullanırsak 80 kilometre iki buçuk saat sürüyor. Buradan ise yarım saat sürüyor. Burası bizim içim çok iyi. Daha elverişli oluyor" dedi.

Rıdvan Yıldırım adındaki vatandaş ise ekiplere teşekkür etti. Yıldırım, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Herkesin gözü bu yolda diğer yol çok uzun olduğu için burası bizim için daha iyi. Merak ettiğimiz için buraya geldik. Çalışmaları yerinde görmek istedik. Dört gözle buranın açılmasını bekliyorduk" diye konuştu.

Ekipler tarafından yoğun kar altında yapılan karla mücadele çalışması ise havadan görüntülendi.