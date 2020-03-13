Karlar eridi menderesler ortaya çıktı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimesi sonucu suyun akış yönünün değişmesi nedeniyle kilometrelerce uzunluğunda menderesler oluştu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimesi sonucu suyun akış yönünün değişmesi nedeniyle kilometrelerce uzunluğunda menderesler oluştu.
Beytüşşebap'a bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında bulunan karlar erimeye başladı. Karların erimesi sonrası suyun akış yönünün değişmesi nedeniyle kilometrelerce uzunlukta menderesler oluştu. Menderesler oluşturduğu doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.