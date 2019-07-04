Karların yeni eridiği göl manzarası ile hayran bıraktı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz Yaylası'nda kar sularıyla beslenen göl, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor

Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin bölgesinde bulunan göl, karların erimesi ile tekrar ortaya çıktı. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki yaylada bulunan doğal göl görenleri hayran bıraktı. Göçerlerin hayvanlarını otlattığı yaylada buz gibi sularıyla renk şöleni oluşturan göl, doğaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bölgenin terörden temizlenmesi ve huzur ortamı ile yaylalara çıkan vatandaşların gözde mekanı haline gelen Faraşin Yaylası, yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.