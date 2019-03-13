Kasapoğlu:"Nefret söylemlerine meydan okuyoruz; inadına sevgi, inadına kardeşlik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta yaptığı konuşmada, "Sadece yüreklerimizi, ciğerlerimizi yakmadılar, yollarımız yaktılar, çukur kazdılar, o çukurları patlayıcı madde ile döşediler. Kin söylemlerine, nefret söylemlerine, ayrılıkçı yaklaşımlara meydan okuyoruz. İnadına sevgi diyoruz, inadına kardeşlik diyoruz” dedi.

Cizre ilçesindeki temasların ardından karayolu ile Şırnak merkeze gelen Bakan Kasapoğlu, Uludere Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Bakan Kasapoğlu, ayrıca ziyaret esnasında karşılaştığı çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Ömer Kabak Meydanı'nda bulunan AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'nın seçim bürosunu ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve bölgede pek çok odakların çeşitli oyunlar tezgahladığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, “Kumpaslar kurdular ama hamdolsun ki ezeli kardeşliğimiz ebediyen devam edecek. Bizim bin yıllık kardeşliğimizi hiçbir nifak girişimi bozamayacak. Aramıza hiç kimse giremeyecek. Daha güçlü olacağız, omuz omuza duracağız. Beraber yarınlara bu değerli gençlerimizle, çocuklarımızla hep birlikte kutlu bir şekilde yürüyeceğiz. Biliyorsunuz özellikle bölgemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzda bölge insanının o iyi niyetini, o samimi duygularını, temiz kalplerini istismar ederek, onların oyu ile belediyelere yönetici seçilenler maalesef hizmet üretmek yerine buralarda kötülük ürettiler. İnşa yapacaklarına yıkmakla, yakmakla meşgul oldular. Sadece yüreklerimizi, ciğerlerimizi yakmadılar, yollarımız yaktılar, çukur kazdılar, o çukurları patlayıcı madde ile döşediler. Bütün halkımız bu şer odaklarına en güçlü cevabı 31 Mart'ta verecekler. Ben buna inanıyorum. Çünkü biz AK Parti belediyeciliği olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde belediyelerimizde ciddi dönüşümler gerçekleşti. Gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza dokunan pek çok yatırım yaptık” diye konuştu.

“Biz gönülleri inşa edeceğiz”

Artık Şırnak olarak oyunu bozacaklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Kin söylemlerine, nefret söylemlerine, ayrılıkçı yaklaşımlara meydan okuyoruz. İnadına sevgi diyoruz, inadına kardeşlik diyoruz. İnadına merhamet diyoruz. Yıkma mantığıyla hareket edenlere karşıda inadına inşa diyoruz. Biz gönülleri inşa edeceğiz. Birbirimizin gönlüne gireceğiz. Bu bölgeyi hak ettiği yere el birliği ile getireceğiz. Bu coğrafyanın insanı gerçekten çok güçlü karaktere sahiptir. Çok ciddi potansiyele sahip gençlerimiz var. Bizde inşallah bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Gençlik ve Spor Bakanı olarak bütün imkanlarımızı Şırnak'ımızın ve çocuklarımızın yarınlara daha müreffeh olmaları için bütün imkanlarımız seferber edeceğiz. Gençlik merkezlerimizle, mahallelerimizde açacağımız spor alanlarıyla Şırnak'ta 10 tane ayrı bölgeye voleybol, basketbol ve futboldan oluşan semt sahaları oluşturacağız. Bunları inşallah eylül ayına kadar yetiştireceğiz. Çocuklarımıza spor aşkı aşılayacağız. İnşallah çok kısa gelecekte Şırnak'tan hem takım hem de bireysel anlamda çok başarılı sporcular, çok başarılı başarı öykülerini hep birlikte yazacağız. Maalesef hala o emellerinden vazgeçmemiş kişilere, yapılara gereken dersi verelim. Bir daha bizim aramıza girmeye kalkışmasınlar.”

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kadın Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, merkezin önündeki kuyruğa dahil olarak katılımcılarla halay çekti.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Şırnak Üniversitesi'nde gençlerle demokrasi buluşmasına katıldı.